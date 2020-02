Suñé es reuneix amb les presidentes del Congrés i Senat espanyol

La síndica general ha mantingut la trobada per a enfortir lligams entre les dues institucions parlamentàries

Roser Suñé s'ha reunit aquest matí amb les Presidentes del Congrés dels Diputats i el Senat espanyol a Madrid. La síndica general, acompanyada pel secretari general del Consell General i Vicenç Mateu, ha estat rebuda per la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, el director del Gabinet de la Presidenta, José Luis de Francisco, i la directora de Relacions Internacionals del Congrés del Diputats, María López, per a enfortir lligams entre les dues institucions parlamentàries. Després de mantenir la trobada amb la Presidenta del Senat espanyol i realitzar una visita per les dependències de la Cambra Alta, ha signat el llibre d'honor de la institució.