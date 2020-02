Actualitzada 10/02/2020 a les 07:02

Diferents representants de les escoles i facultats d’infermeria de Catalunya, les Balears i Andorra es van reunir aquest cap de setmana per estudiar diferents temes com les accions a fer en el marc de la catalan nursing now, els grups de treball conjunt i la quarta jornada d’estudiants d’infermeria.