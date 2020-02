La defensa s’agafa a l’informe de la forense i demanarà l’absolució en considerar accidental la mort de l’exresident gallec el setembre del 2011

La fiscalia té previst demanar una pena de presó ferma de 14 anys per a l’acusat de ser l’autor de la mort per apunyalament de l’exresident gallec José Luis Pereiras durant una baralla en una benzinera de Santa Coloma el setembre del 2011. El ministeri públic el considera culpable d’un delicte d’homicidi i als 14 anys de presó afegeix la petició de tres mesos condicionals i una multa de 1.000 euros per un delicte menor de maltractaments. La defensa del resident peruà en demanarà l’absolució en considerar que la mort va ser accidental i que no és autor d’un delicte