“Més enllà de l'escola és quan ve el problema”

Les persones amb aquesta afecció necessiten un entorn ben format per la seva integració

Des del 2018 lluita per millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). La presidenta de l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) creu que s’ha avançat molt al país quant a la integració. De fet, l’entitat està treballant en el Llibre Blanc d’aquesta condició, que esperen poder presentar a finals d’any.



Amb quines limitacions es troba una persona amb TEA?

Les discapacitats invisibles tenen una doble lluita, el que no es veu sembla que no existeix. El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta sobretot la socialització i la comunicació. A més, tenen uns interessos molt