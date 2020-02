El Servei de Política Lingüística va rebre 28 alertes de consumidors que no van ser atesos en l’idioma oficial el 2019

El Servei de Política Lingüística del Govern (SPL) rep cada any prop de 30 denúncies relacionades amb l’ús erroni del català en els establiments amb atenció al públic. Durant el 2019, el nombre d’alertes per part de la població es va mantenir lleugerament per sota del llindar dels 30, una bona notícia per a la cap del servei lingüístic de l’executiu, Marta Pujol, que va destacar al Diari que la gran majoria de negocis del país compleixen la normativa que dicta la llei i que els que acaben rebent alertes i sancions per part de l’SPL són una ínfima minoria: