Els augments del salari mínim interprofessional per part del govern espanyol han superat l’històric avantatge andorrà

El mercat laboral andorrà està perdent competitivitat a marxes forçades els darrers anys. L’encariment del cost de la vida al Principat i els darrers augments del salari mínim interprofessional decretats pel Govern espanyol en són les principals causes. La situació avui en dia és que a Andorra, el sou mínim per a un treballador és de 1.083 euros al mes, amb un total de dotze pagues. Cosa que en el còmput anual significa que percep 12.996 euros bruts a l’any. Si es compara amb Espanya, que és el graner del mercat laboral andorrà, per primera vegada es percep més SMI

#1 estem de baixada

(10/02/20 07:04)