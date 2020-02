Detingut un empleat per robar més de 10.000 euros

El noi, un jove resident de 19 anys, hauria sostret diverses vegades diners de la caixa registradora d'un establiment d'Andorra la Vella

Actualitzada 10/02/2020 a les 13:01

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts passat un empleat per robar diners de l'establiment on treballava en múltiples ocasions. El noi, un jove resident de 19 anys, hauria anat sostreient diners de la caixa registradora d'una botiga d'Andorra la Vella, elevant l'import a més de 10.000€, fins que els propietaris van detectar el fet i van presentar una denúncia davant del cos de policia. Els agents han detingut catorze persones al llarg de la setmana passada per conduir sota els efectes de l'alcohol. La policia va deturar dimecres passat dues persones, un home resident de 30 anys i un de 27, per portar una taxa d'alcoholèmia de 2,41 grams d'alcohol per litre de sang el primer i 1,93 el segon, provocant ambdós accidents amb danys materials. Dos dies més tard van detenir una dona resident de 41 anys per portar una taxa de 2,07 grams d'alcohol per litre de sang i provocar un accident també amb danys materials. Al llarg de la setmana passada la policia va detenir tres persones per delictes contra la funció pública i l'Administració de Justícia, una per desobediència d'una ordre d'expulsió administrativa i dues per crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Pel que fa a delictes contra la salut pública, els agents van emmanillar a tres homes residents, un de 42 anys, un de 32 i un de 37, per possessió de cocaïna.