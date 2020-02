“Prop del 22% dels alumnes són espanyols i francesos”

Nicolau afirma que l’acord amb la Unió Europea obrirà les portes als programes erasmus i considera que és positiu que els alumnes marxin a estudiar fora del Principat

Miquel Nicolau confia plenament que la Universitat d’Andorra (UdA) és una opció molt vàlida per als estudiants del país i per aquells que venen de fora. També celebra la futura creació d’una facultat d’INEF a la Seu d’Urgell.



La Universitat d’Andorra és una opció vàlida per als joves?

Crec que sí, Andorra és validíssima per la qualitat que hi ha i per la personalització. Aquí ens coneixem tots, i considero que la transició de l’ensenyament no universitari a l’universitari aquí és molt més suau i no tan traumàtic com en altres centres molt més grans. Tot i això, nosaltres no volem ser