Alguns assalariats descontents amb els actuals portaveus s’estan mobilitzat per nomenar un nou representant

Unió entre un grup dels treballadors del Punt de Trobada per definir un nou representant dels empleats que defensi els seus interessos davant el canvi de propietaris dels grans magatzems de Sant Julià de Lòria. Segons va poder saber el Diari, una part dels assalariats del centre comercial no se senten representats pels actuals portaveus, que recorden que no han estat escollits com a tals, i estan preparant un sufragi per triar els representants sindicals que formaran el comitè d’empresa, l’òrgan que, segons la Llei de relacions laborals, ha de representar els treballadors en les negociacions amb els directius d’empreses