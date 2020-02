Els castellers volen un local propi per assajar

La colla del Principat oferirà cinc actuacions menys aquesta temporada perquè les vacances d’estiu els afecten molt

Els castellers d’Andorra s’han fixat com a objectiu per a aquest 2020 trobar un local propi per a desenvolupar-hi la seva activitat. Juli Peña, president de l’entitat, va exposar que és una de les fites clau perquè, segons va exposar, “si a partir dels cinc anys no tens una seu, pots tenir dificultats de supervivència”. Quant a la recerca, són conscients que no és fàcil trobar un espai amb les característiques concretes que una colla castellera necessita, com per exemple els sostres alts. Tot i això, Peña assegura que n’han trobat i que el problema és que “no ens els