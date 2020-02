Govern veu bé modificar els festius de la Constitució

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, veu positiva la proposta de la Unió Sindical (USdA) i la Confederació Empresarial (CEA) de demanar que el 16 de març no s’hagi de tancar i que es compensi els treballadors amb dos festius. Així, el ministre va explicar al Diari que ho transmetrà al consell de ministres del dimecres vinent, perquè en cas que s’hagi de fer algun canvi, si el Govern estima la proposta, “doncs tenir un mes de marge per informar que hi ha aquesta modificació”. Gallardo va dir que la mesura de tancar el dia 16 (dilluns)