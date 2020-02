Ferida lleu una menor en un atropellament a la capital

Una motocicleta amb matrícula del Principat ha envestit a la jove, de 14 anys, al carrer Prada Motxilla

Una jove de 14 anys ha resultat ferida lleument en un atropellament que s'ha produït aquesta tarda als volts de les 16:30 hores al carrer Prada Motxilla, a Andorra la Vella. La nena hauria estat envestida per una motocicleta Yamaha Cygnus amb matrícula del Principat i ha estat traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per diverses contusions. Segons ha informat el centre, a la menor se li estan realitzant proves, però sembla que no presenta cap fractura òssia.