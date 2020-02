Actualitzada 07/02/2020 a les 06:35

L’associació Hi Arribarem, que ajuda a gaudir de l’esquí i de la muntanya a persones amb mobilitat reduïda, va realitzar el 2 de febrer la segona sortida d’esquí. Hi van participar quinze usuaris que van ser atesos per una vintena de voluntaris. Totes les persones assistides van poder fer com a mínim dues baixades per la pista principal d’Arinsal.