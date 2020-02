Els robatoris van ser comesos per alumnes del mateix centre educatiu

La policia està investigant un furt que va tenir lloc a l’escola andor­rana de segona ensenyança d’Encamp dilluns passat. Segons fonts properes al cos policial, els autors del robatori han estat alumnes del mateix centre educatiu. Els menors, segons les primeres investigacions dels agents de la policia, van sostraure diners, mòbils i altres objectes, com ara auriculars, de companys de l’escola. De moment, la policia no ha donat més informació sobre el cas, ja que hi ha menors implicats i la investigació segueix oberta. El centre educatiu reuneix estudiants d’entre dotze i setze anys. De moment no s’ha determinat quants