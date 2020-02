La policia reforça la presència d'antiavalots al Pas de la Casa

El cos de policia ha reforçat, des de l’última setmana de gener fins demà, la presència d’agents antiavalots a la població encampadana del Pas de la Casa en el marc de la celebració de dos festivals musicals. Tal com manifesten en el comunicat publicat, la policia va començar a dissenyar el pla especial de control perquè preveien que els espectacles generarien una afluència de més de 1.500 persones. Tot i això, durant la celebració del primer concert no es va produir cap incidència destacable i per aquest motiu van decidir mantenir el nivell de seguretat, ja que així esperen que