La consellera Montaner demana al Govern diversa informació sobre el SAAS

Actualitzada 07/02/2020 a les 06:36

La consellera general del grup parlamentari terceravia + Unió Laurediana + Independents Carine Montaner va realitzar ahir una demanda d’informació al Govern sobre el funcionament del Sistema Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). La consellera general de terceravia ha demanat, concretament, sobre els càrrecs directius del SAAS, incloent-hi els d’El Cedre. Montaner també vol tenir una còpia de l’organigrama detallat del SAAS, així com les actes de les reunions de l’últim any mantingudes entre els representants dels metges i la direcció de la parapública. D’altra banda, Montaner ha demanat més informació sobre la implementació de la història clínica compartida. En aquest sentit, la consellera ha demanat informació concreta sobre els documents de la compra del programa per posar en marxa el sistema, així com el contracte del tècnic encarregat de formar el personal mèdic.