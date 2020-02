Els habitatges que no tenen el número d'ús de registre han de pagar una multa de 3.001 euros

Turisme preveu més de tres milions de visitants pel 2020 La ministra de Turisme, Verònica Canals, durant la compareixença al Consell General Twitter Liberals d'Andorra

Actualitzada 07/02/2020 a les 13:56

Redacció Andorra la Vella

Govern ha sancionat 24 apartaments turístics dels 96 que s'han investigat, segons ha fet saber el director de Turisme, Sergi Nadal, des del Consell General. Un total de 22 pisos han estat sancionats amb 3.001 euros per exercir sense tenir el número de registre d'ús turístic, dels quals set ja han pagat la multa, tres han estat resolts a favor del propietari perquè han pogut demostrar que estaven ben registrats i dotze es troben en curs. Els dos apartaments restants han estat multats per sobreocupació, en un dels casos, i per fer publicitat "incorrecta" a més de no tenir el número de registre, fet que augmenta la multa a 4.800 euros. El director de Turisme ha explicat que actualment hi ha 2.795 apartaments d'ús turístic al país i que les mesures de detecció d'allotjaments es fa a través de pàgines web destinades a trobar aquests tipus d'habitatges i per denúncies de veïns.



Canals preveu 3,1 milions de turistes durant aquest any

El ministeri de Turisme preveu que 3,1 milions de turistes visitin el país durant aquest any, segons ha informat la ministra Verònica Canals en una compareixença que ha fet al Consell General per presentar les estratègies de turisme 2019-2023. La xifra representa un augment de l'1,2% dels visitants respecte al 2019 i, segons ha fet saber la titular de Turisme, es preveu que 2,7 milions dels turistes arribin de països veïns com Espanya o França i els 400.000 restants ho facin des d'altres zones del món. Així mateix, Canals ha explicat que l'evolució dels visitants ha tendit en els darrers anys en una potenciació dels turistes, que són aquelles persones que pernocten al país, enfront als excursionistes, que venen a visitar el Principat i marxen el mateix dia.

