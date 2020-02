Tallada la carretera RN-116 entre Andorra i Perpinyà per l'enfonsament de la via

La carretera RN-116, que uneix Andorra amb Perpinyà a través de la Guingueta d’Ix, està tallada per l’enfonsament de la via a l’altura de Montlluís, en el tram entre Fetges i Fontpedrosa, a la comarca del Conflent. Uns treballs acabats de realitzar dilluns passat han provocat l’enfonsament de la carretera que, segons les autoritats locals, no té data de reobertura. Està prohibit el pas de vehicles en els dos sentits de la marxa i tampoc es deixa passar les persones. Els vehicles que van d’Andorra a Perpinyà han de circular per l’RN-20 fins a l’A-61 en direcció Narbona per connectar