MoraBanc i l'ACA inicien un projecte per millorar la mobilitat al país

Actualitzada 06/02/2020 a les 06:38

L'Automòbil Club d’Andorra (ACA) i MoraBanc van presentar ahir ACA Impuls MoraBanc, un projecte que té com a objectiu millorar la mobilitat de les persones a Andorra. Totes dues institucions van signar un acord de col·laboració per desenvolupar projectes destinats a impulsar la mobilitat del futur amb propostes modernes, mediambientals i democràtiques. El projecte inclou tres línies de treball lligades a la mobilitat: l’informe de la mobilitat de l’ACA, la campanya Missió zero accidents i el Fòrum Impuls. Lluís Alsina, director general de MoraBanc, es va mostrar satisfet i va assegurar que continuen amb la línia “de treballar amb els millors”. A més, va remarcar que creuen “en una Andorra que es transforma, més moderna, més oberta, més pensada per a la gent”.