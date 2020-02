Les explicacions dels tècnics tranquil·litzen les famílies de l'escola d'Ordino

Els resultats de les analítiques que s'han rebut no han permés identificar la causa del brot d'urticària al centre i s'esperen les conclusions de dos estudis més

Redacció Andorra la Vella

La primera de les reunions informatives que els ministeris de Salut i Educació i la delegació francesa d'ensenyament ha organitzat per explicar als pares de l'escola francesa d'Ordino en quina situació es troben els treballs per esbrinar què va ocasionar el brot d'urticària va servir per esvair dubtes i va tranquil·litzar les famílies. Els tècnics van explicar dimecres a la nit als pares que els resultats de les analítiques que s'han rebut no han permès identificar la causa de l'afectació però que encara n'esperen les conclusions de dos estudis més. No obstant, també els haurien fet veure que potser no s'acaba determinant mai què va ocasionar el brot. Però sí que es va deixar clar que les aules clausurades no es reobriran fins que no s'acabi la neteja exhaustiva que s'està duent a terme. El fet que no s'hagin produït nous episodis d'afeccions a la pell està contribuint també a la tranquil·litat de les famílies i a la normalitat a les aules.