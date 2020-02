El col·lectiu desmenteix Piqué i manifesta que no es marquen algunes absències a la feina si són de partidaris de la coordinadora

El col·lectiu d’infermeres de la residència El Cedre va respondre ahir a les manifestacions del director general del SAAS per desmentir que les infermeres no són les que s’oposen a la forma com s’està introduint l’atenció centrada a la persona (ACP), i també es van posicionar de forma contundent contra l’actual coordinadora, Mercè Escrig. És més, segons les auxiliars hi ha un document que està signat amb noms i cognoms pel 65% de la plantilla –infermeres, auxiliars i equip multidisciplinari– del centre en el qual es demana la destitució d’Escrig. La resta, “una part té por de donar la cara