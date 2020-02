Els organitzadors valoren positivament l’acte tot i esperar una convocatòria amb més assistents

La plaça de The Cloud va rebre ahir al vespre prop d’una cinquantena de professors del sistema educatiu francès que es van reunir per manifestar-se en contra de la nova reforma de les pensions que vol tirar endavant l’executiu francès de cara a l’estiu del 2021. Tot i que la convocatòria estava prevista per a les set, no va ser fins gairebé mitja hora més tard que el degoteig de persones va començar a omplir la zona de les escales de la plaça amb torxes negres i cartells que criticaven les declaracions que va fer el ministre d’Educació gal, que