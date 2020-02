La fixació del preu mínim del tabac redueix les vendes

L’establiment del preu mínim de venda al públic del tabac ha reduït les vendes. “Des de l’aplicació a l’octubre dels mínims hem observat una disminució de la facturació”, va assenyalar al Diari Raúl Calvo, president de l’Associació de Comerciants de Tabac. I va explicar que “és el que passa quan deixes de fer promocions de preu”. Tot i això, Calvo va manifestar que “fins al moment no tenim constància de cap infracció per part de cap comerç”. A més, va posar en relleu que on ha tingut més efecte és al Pas de la Casa, ja que “era un dels