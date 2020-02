El Govern nega que l'increment en el preu de la factura de la llum sigui excessiu

Actualitzada 06/02/2020 a les 06:38

L’executiu considera que el preu de la factura de la llum és adequat i nega que l’increment del cost de la factura sigui excessiu. Ho va comunicar el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut a través del Butlletí del Consell General a una pregunta que va entrar el grup parlamentari socialdemòcrata, que va titllar d’“abusius” els augments de les despeses energètiques dels habitatges. En aquest sentit, el ministre Filloy va destacar que la tarifa blava domèstica només s’ha incrementat una mitjana d’un 1,09% des del 2015 i que, en tot cas, el preu està per sota de la mitjana europea. Tanmateix, va ressaltar que el Govern està efectuant reunions amb Andorra Telecom i FEDA per buscar una solució per a les persones amb dificultats econòmiques. D’altra banda, el ministre va recordar que l’aposta del Govern no és tant reduir el cost de l’energia, sinó fer que el consum en les llars sigui mínim. És per això que a partir d’aquest any tots els nous edificis hauran de tenir un “consum d’energia quasi nul” i que de cara al 2023, de la mateixa manera que s’ha de fer ara amb la compra d’un immoble, en els arrendaments s’haurà d’aportar la informació sobre l’eficiència energètica.

#1 Jajaja

(06/02/20 07:29)