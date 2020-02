Una cinquantena de professors del sistema educatiu francès es manifesten per les pensions

Els educadors, que s'han reunit pels volts de les 19.00 hores a la plaça The Cloud, ha reivindicat que amb aquest canvi perdran entre 600 i 900 euros aproximadament cada mes

Una cinquantena de professors del Lycée es manifesten Entre 40 i 50 persones s'han reunit a la plaça The Cloud per manifestar-se contra el nou sistema de pensions que vol impulsar el Govern francès Òscar Serrano

Actualitzada 05/02/2020 a les 20:37

Redacció Andorra la Vella

Una cinquantena de professors del sistema educatiu francès s'han reunit aquesta tarda per manifestar-se un cop més contra el nou sistema de pensions que vol impulsar el Govern francès "volem mostrar els aspectes negatius que té aquesta reforma, no pot ser que ens treguin una tercera part de la pensió d'un dia per l'altre", ha expressat la representant intersindical del sistema educatiu francès a Andorra, Cris Noguer.

Els manifestants reivindiquen que amb aquest canvi perdran entre 600 i 900 euros aproximadament cada mes "esperàvem més professors, però som uns quants i tenim el mèrit de ser-hi i estem convençuts de lo just d'aquesta lluita, en siguem 50 o 100", ha afegit Noguer. A la trobada, que s'ha iniciat pels volts de les 19.00 hores a la plaça The Cloud, s'hi han pogut veure torxes i papers amb els números 0,1% escrits en ells, referint-se a les paraules del ministre d'educació pel que fa al percentatge de la gent a la qual afectava la reforma laboral al país. Noguer ha afirmat que estan disposats a reunir-se amb el ministre "per parlar aquests temes que afecten tots els funcionaris francesos".