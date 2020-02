Un despreniment tanca l'accés a Sant Joan Fumat

L'Ajuntament de les Valls de Valira està pendent de la caiguda d'un bloc de grans dimensions que ha quedat al talús on es van produir els despreniments, al qual hi han aplicat ciment expansiu per provocar que s'esquerdi i poder reobrir la via

Actualitzada 05/02/2020 a les 17:19

Redacció Andorra la Vella

Una esllavissada de roques té tallada la carretera de via d'accés als pobles de Sant Joan Fumat, Civís, Ars i Asnurri des de divendres passat. Des de l'Ajuntament de les Valls de Valira (Alt Urgell) estan pendents de la caiguda d'un bloc de grans dimensions que ha quedat al talús on es van produir els despreniments, al qual hi han aplicat ciment expansiu per tal de provocar que s'esquerdi durant les pròximes hores i així poder netejar i reobrir la via. L'alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, que esperava poder reobrir la via "en un màxim de 24 hores", ha explicat que, de moment, per arribar als quatre nuclis afectats pel despreniment s'ha d'anar per una pista forestal per la qual només poden passar vehicles tot terreny.