Nous episodis lleus de “vermellor” a la pell d'alumnes de l'escola d'Ordino

Els pares han estat convocats avui i demà a reunions per informar-los de l’estat de la situació

Un pediatre, una infermera i un tècnic del ministeri de Salut van acudir a l’escola francesa d’Ordino per visitar els nens afectats pel brot d’urticària, del qual es continua sense saber les causes. Ahir hi va haver nous episodis de reaccions cutànies però més lleus que els de dies anteriors. Segons el Govern, episodis de “vermellor” a la pell que van afectar alumnes que ja l’havien patit amb anterioritat. De fet, l’afecció s’ha concentrat en el grup d’alumnes que la va patir el primer dia i només hi hauria un nen que va tenir una erupció dilluns per primer cop.