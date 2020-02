MoraBanc i l'ACA signen un acord per impulsar la mobilitat del futur

Entre els projectes de l’ACA Impuls Morabanc està el Fòrum Impuls, un espai d’anàlisis i debat de projectes de mobilitat innovadors i sostenibles on hi haurà un canal obert per rebre projectes de la societat

Actualitzada 05/02/2020 a les 12:39

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc i l'Automòbil Club d'Andorra han presentat aquest matí ACA Impuls Morabanc, un projecte conjunt que té com a objectiu millorar la mobilitat a Andorra amb propostes modernes, segures, mediambientalment responsables, eficients i democràtiques. Entre els projectes de l’ACA Impuls Morabanc estan el Fòrum Impuls, un espai d’anàlisis i debat de projectes de mobilitat innovadors i sostenibles on hi haurà un canal obert per rebre projectes de la societat, l'Informe de la Mobilitat de l'Automòbil Club d'Andorra (IMACA) i la campanya Missió Zero Accidents de seguretat viària. El president de l’ACA, Enric Pujal, ha comentat que les dues institucions comparteixen la mateixa visió de com ha de ser la mobilitat i que aquest acord "permetrà seguir treballant en les diferents àrees en les quals ja ho veníem fent a l'ACA, a més d'incorporar-ne de noves". Per la seva banda, el director general de MoraBanc, Lluís Alsina, ha compartit que creuen en una Andorra que es transforma, "més moderna, més oberta, més pensada per a la gent i volem ser el banc d’aquesta nova Andorra".