La secció administrativa ha acceptat a tràmit la demanda de quatre acusats del cas Gao Ping perquè el fiscal general i el fiscal adjunt no puguin participar en el procediment

Actualitzada 05/02/2020 a les 13:27

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Batllets de la secció administrativa ha admès a tràmit la demanda de quatre acusats del cas Gao Ping per impugnar els acords del Consell Superior de la Justícia de l'octubre i novembre passat on rebutjava que el fiscal general, Alfons Alberca, i el fiscal adjunt Borja Aguado no puguin participar en el procediment, segons publica el BOPA. La petició que fan Josep Antoni i Josep Lluis Rivero Carrizo, Xavier Majol Gonzalez i Luis Pablo Laplana Moraes torna a insistir que s'aparti els dos fiscals de la causa per la reunió que van mantenir amb consellers generals de la majoria per parlar sobre unes esmenes que afecten la Llei contra el blanqueig.

El Consell Superior de la Justícia no va acceptar la demanda d'un grup de lletrats del primer procediment vinculat a BPA que s'ha començat a jutjar de recusar el fiscal general al·legant que el representant del ministeri públic defensa els interessos generals i que va acudir a les reunions amb els consellers perquè li van demanar el seu parer sobre els canvis legislatius. Els advocats van portar el cas al Tribunal Constitucional.