L’oposició al·lega que es va realitzar un estudi previ entre el comú i el cos

La minoria comunal d’Escaldes -Engordany, Demòcrates, va recordar ahir que les barreres antiterroristes es van instal·lar a petició del cos de policia. “Va ser una demanda de la policia després dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona, els agents van realitzar un estudi i es van col·locar on van dir que ho fessin”, va afirmar Núria Barquín, consellera de DA al comú, arran de les declaracions de la cònsol major escaldenca, Rosa Gili. En aquestes, manifestava que les han retirat gairebé totes, perquè no estaven ben ubicades i provocaven problemes de mobilitat, i per aquest motiu van considerar oportú treure-les