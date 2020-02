Alerten que els metges no reben formació sobre transsexualitat

Un informe europeu sobre els drets del col·lectiu LGBTI considera positiu el pla nacional contra l’assetjament

Els estudiants del país reben formacions i fan tallers sobre l’assetjament escolar, però no concreten en el tractament sobre les persones que s’adscriuen al col·lectiu LGBTI. A més, els professionals mèdics no reben cap formació especialitzada sobre el tracte que s’ha de donar a les persones transsexuals a les consultes per evitar possibles casos de discriminació o de situacions incòmodes entre metge i pacient. Aquests són alguns dels apunts que s’extreuen del document anual presentat per l’Associació Internacional del conjunt LGBTI (ILGA) i que analitza els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals de 54 països del continent europeu