Els tècnics que investiguen les reaccions a la pell a l’escola francesa descarten que tinguin a veure ambla climatització dels espais

Els tècnics especialistes encarregats de detectar les causes que han provocat el brot d’urticària a l’escola francesa d’Ordino creuen que els serà molt difícil arribar a una conclusió definitiva sobre l’origen i, ara, descarten que estigui causat per un problema en el sistema de ventilació de les aules. Segons van explicar ahir fonts properes al ministeri de Salut al Diari, el sistema de climatització no estava en funcionament en el moment que es van detectar els primers casos dimarts passat perquè estava avariat, malgrat que sí que van considerar que la zona era molt seca. Els resultats de les primeres