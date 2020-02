La denominació d'origen Vins d'Andorra, més a prop

Actualitzada 04/02/2020 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

La ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, i la titular de Turisme, Verònica Canals, van reunir-se ahir amb els cellers andorrans, on van abordar la possibilitat de crear una denominació d’origen protegida per als seus productes. El reglament aprovat el 2016 sobre l’ús del segell dels vins de qualitat fa que “tècnicament el camí no sigui gaire difícil”, va reconèixer Canals, atès que “els cellers ja han fet un pas molt important en termes de producció”. El camí pot durar dos o tres anys, però tant el sector com el Govern són optimistes.