Govern alerta de notícies falses sobre el Coronavirus

Actualitzada 04/02/2020 a les 18:06

El Govern informa que té constància de la difusió de notícies falses a través de les xarxes referents a temes de salut pública. Si us plau, contrasteu l'origen de la informació que us arriba abans de compartir-la #coronavirus #salut #governandorra https://t.co/esBBYyZwsz — Govern d’Andorra (@GovernAndorra) February 4, 2020

Govern ha informat a través de Twitter que "té constància de la difusió de notícies falses" sobre el Coronavirus per les xarxes socials. Una de les imatges que està circulant és la suposada notícia d'un mitjà de comunicació espanyol on s'informa que s'ha confirmat el primer cas de Coronavirus a Andorra. Segons el fals text, un home que va viatjar des de Brussel·les a Barcelona, i de la ciutat Comtal fins al Principat, va acudir a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per símptomes d'un refredat comú i va ser ingressat, on 12 hores després els metges van detectar la presència del virus i van aïllar al pacient. L'executiu ha alertat que no s'ha de fer cas d'aquestes informacions i demana que es contrasti l'origen abans de compartir-la.