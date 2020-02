Detingut per trencar la porta d'un pis i estirar-se al menjador

La policia conclou que el jove habita a l’edifici, però en un altre apartament

La policia va detenir la matinada de dissabte passat un home, resident temporal de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Els agents van ser requerits per un particular al Pas de la Casa, ja que l’arrestat presentava símptomes d’estar sota els efectes de l’alcohol, va trencar la porta del pis, va accedir a l’interior i es va estirar al menjador. Segons detalla l’informe, en l’enquesta realitzada pel cos, el detingut habita al mateix edifici, però en un altre pis. Aquest és un dels casos més destacats del balanç de detencions