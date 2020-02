Trobada per la Denominació d'Origen Protegit del vi d'Andorra

El director del departament de d'Agricultura, Josep Casals, ha remarcat que el principal objectiu és el reconeixement del producte tant dins com fora del país

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, s'ha trobat amb el president i vicepresident del Centre d'Investigació, Estudis i Valorització de la Viticultura de Muntanya (CERVIM), Roberto Gaudio i Manuel Capote, respectivament per iniciar el camí cap a la Denominació d'Origen Protegit Vi d'Andorra amb l'objectiu de "seguir els règims de qualitat establerts per la UE perquè el producte del país pugui ser reconegut tant internament com externament" ha assegurat el director del departament d'Agricultura, Josep Casals segons ha informat Govern en un comunicat.

Per la seva part, els representants de CERVIM han destacat que els vins del país acompleixen els requisits per formar part del grup de muntanya.