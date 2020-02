“Les auxiliars són totes unes 'ninyates'” o “marxa al Mercadona”

Els treballadors recorden que l’actual coordinadora, Mercè Escrig, va ser acomiadada de Mataró “amb escrit a la premsa dels seus treballadors per motius similars”, i que va haver-hi una recollida de signatures del personal de quiròfan del SAAS perquè abandonés el servei. El SAAS va tancar el mes passat l’expedient informatiu que es va obrir a la coordinadora del Cedre sense cap sanció. Una carta molt dura signada pel 65% de la plantilla (al·leguen que molts no van gosar posar el seu nom) va ser el detonant d’aquest expedient que no ha tingut conseqüències.La carta recull actituds d’Escrig realment greus