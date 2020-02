La policia deté un jove resident amb 101 grams de marihuana

Un temporer de 24 anys que anava begut també va ser arrestat per confondre's de pis i trencar la porta d'un domicili del mateix edifici on ell resideix al Pas de la Casa i estirar-se al menjador

Actualitzada 03/02/2020 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la matinada de divendres un resident de 24 anys amb 101 grams de marihuana durant un control fet en un aparcament públic de Santa Coloma. La mateixa nit, els agents també van arrestar dos temporers de 20 i 29 anys en un altre pàrquing públic de Soldeu per possessió de 7,7 grams de cocaïna, 11,5 de marihuana i 3,7 d'haixix. Un altre temporer, de 23 anys, va ser detingut el dissabte de matinada al Pas de la Casa per accedir a un domicili que no era el seu. El jove, que presentava símptomes d'embriaguesa, va trencar la porta d'un domicili de l'edifici on ell també viu i es va estirar al menjador. Els inquilins del pis van trucar a la policia, que va arrestar el noi begut. Pel que fa a delictes per conduir sota els efectes de l'alcohol, un temporer de 50 anys va causar un accident amb danys materials el dijous 30 de gener al voltant de les 20:30 hores quan conduïa sota una taxa d'alcoholèmia de 2,45 grams per litre en sang. Així mateix, una resident de 51 anys va donar un resultat positiu de 2.41 g/l el dimecres a les 16:45 hores, i un turista va tenir un accident amb danys materials dissabte de matinada amb una taxa de 2,24 g/l.

La policia també va detenir tres persones no residents per maltractaments a la parella en hotels de la Massana, el Pas de la Casa i Escaldes-Engordany i dos joves residents a Andorra la Vella per circular sense permís de conduir. Els agents van verificar que un d'ells, de 30 anys, tenia confiscat el carnet de conduir i circulava amb un duplicat d'aquest, ja que quan li van retirar el permís va denunciar que l'havia perdut.