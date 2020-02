Actualitzada 03/02/2020 a les 13:09

⚠️Si reps un missatge com aquest, esborra'l, no en facis cas, i sobretot no hi obris cap arxiu adjunt. No hi tenim res a veure, però una persona malintencionada utilitza el nom de la Universitat d'Andorra per causar danys. Ja s'ha denunciat a la Policia i a @AndorraTelecom pic.twitter.com/LpBsMcYZZC — Universitat d'Andorra (@UdAndorra) February 3, 2020

La Universitat d'Andorra (UdA) ha denunciat una suplantació de la identitat arran d'un correu, adreçat a les empreses, on es demana una proposta per al pressupost d'aquest any del centre "som la Universitat d'Andorra sota l'orientació del professor. Necessitem la vostra proposta per al nostre pressupost 2020 (adjunt)" es pot llegir a la captura del missatge penjada al Twitter de la UdA.La institució ha recomanat no obrir el document adjunt i esborrar el correu i ha assegurat que una persona "malintencionada" s'està fent passar per la UdA "per causar danys".