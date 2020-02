Els empresaris exigeixen negociacions amb la UE sense concessions

Les tres organitzacions han demanat que la diversificació econòmica i l'atracció d'inversió estrangera d'alt valor afegit sigui una realitat

CEA, EFA i la Cambra presenten un acord d'associació amb la UE Miquel Armengol (Cambra), Gerard Cadena (CEA) i Francesc Mora (EFA) aquesta tarda durant la presentació del document CEA

Actualitzada 03/02/2020 a les 20:03

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) i la Cambra de Comerç han presentat "un document de mínims" conjunt per definir les línies vermelles que ha de tenir l'acord d'associació amb la Unió Europea. Els límits que exigeixen els empresaris a l'executiu en les negociacions tenen relació amb no cedir en res que tingui a veure amb la fiscalitat, la lliure circulació de persones i els drets dels treballadors, en concret els que tenen a veure amb la CASS com el subsidi d'atur. Tanmateix, demanen que es prepari una clàusula per facilitar el procés de sortida en cas que el funcionament de l'economia del país es vegi afectada negativament.

