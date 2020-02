Arriben els primers esquiadors suecs provinents d'Alguaire

És el primer dels deu vols que arribaran a l’aeroport lleidatà i part del passatge ve a Andorra

Ahir va aterrar a l'Aeroport de Lleida-Alguaire el primer vol dels deu que el turoperador Quality Travel ha organitzat aquesta temporada per portar esquiadors suecs a les pistes andorranes i, per segon any, també a Baqueria Beret. Així, des d'aquest diumenge i fins a finals de març, cada diumenge l'aeroport lleidatà rebrà vols procedents de diverses localitats de Suècia. Hi haurà vols cada diumenge fins a finals del mes de març. La majoria del centenar d'esquiadors que han arribat a l'aeroport d'Alguaire han marxat amb autocars direcció a les estacions d'Andorra. Cal recordar que el turoperador suec Quality Travel és