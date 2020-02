En cas d’accident, els empleats deixen de treballar de forma temporal set cops més del que ho fan els treballadors per compte propi

Els treballadors per compte propi agafen la meitat de baixes laborals que els assalariats. Aquesta afirmació que pot semblar un tòpic queda avalada per les últimes dades de la CASS, corresponents al setembre de l’any passat. En concret, els assalariats fan dos cops i mig més de baixes que els autònoms. Així, el percentatge de treballadors que van fer aturades per malaltia o accident se situa en una mitjana de 6,8% en el cas dels assalariats i en un 2,8% en el cas dels treballadors per compte propi. Distingint les baixes per malaltia o per accident, les diferències encara s’agreugen.