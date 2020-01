Nou brot d'urticària a l'escola francesa d'Ordino

Una vintena d'alumnes i dos adults, que ja havien estat afectats durant el primer episodi, han presentat novament els símptomes i la direcció ha avisat als pares per a que recullin els infants

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:25

Redacció Andorra la Vella

L'escola francesa d'Ordino ha patit avui un nou brot d'urticària, segons han informat fonts de Govern aquest matí al Diari. En total, vint nens i dos adults, que ja havien estat afectats durant el primer episodi que es va produir dimarts, han tornat a presentar els símptomes i estan sent atesos en el centre per una dotació del SUM que s'ha desplaçat fins a la zona, on també s'hi troba la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Segons Govern, cap dels afectats pel brot d'urticària, que és lleu, ha estat traslladat a l'hospital i es desconeixen les causes que l'han provocat. Els alumnes es troben a l'escola i alguns pares ja s'ha desplaçat fins a allà per a recollir-los.