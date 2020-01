La policia ha explicat que la mort de l'home, segons indica la primera valoració, s'hauria produït per causes naturals

Andorra la Vella Redacció

Un excursionista ha mort aquest matí al coll d'Ordino mentre practicava raquetes de neu, possiblement per causes naturals. El SUM s'ha desplaçat fins als llocs dels fets a les 10.11 hores juntament amb el cos de bombers, qui ha confirmat la mort de l'home, de qui encara no s'ha donat més informació. La policia ha explicat que la mort de l'home, segons indica la primera valoració, s'hauria produït per causes naturals.