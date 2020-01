Sopena assegura que treballaran pel “conjunt del col·lectiu”

El treball sobre la llei d’accés electrònic a l’administració de la justícia, una de les prioritats

La liderada per Xavier Sopena era finalment l’única candidatura que aspirava a rellevar l’actual junta del Col·legi d’Advocats, així que no hi va haver sopreses i ni tan sols va ser necessari votar perquè Sopena fos proclamat ahir a la tarda nou degà dels lletrats. A l’assemblea van ser-hi representats una vuitantena de lletrats (41 de presents i 42 més ho van delegar) que van validar per assentiment el nou equip de govern del Col·legi. Són menys de la meitat dels col·legiats actuals, que sumen 200. També van participar-hi una vintena de lletrats que no exerceixen (la majoria dels quals