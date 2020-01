L'OMS declara l'emergència internacional pel brot del coronavrirus

Actualitzada 31/01/2020 a les 06:44

L’Organització Mundial de la Salut va declarar ahir l'emergència sanitària internacional a causa del brot del coronavirus, per risc que es propagui a països amb sistemes sanitaris febles. Seguint les directrius de l’OMS, el ministeri de Salut que encapçala Joan Martínez Benazet ja havia repartit entre els sanitaris els protocols que caldria seguir en cas que arribés algun cas sospitós de coronavirus. No obstant això, el mateix ministeri va fer saber que "hi ha un equip tècnic d'experts que fan seguiment continu d'aquest protocol, que es va actualitzant i adaptant a les directrius marcades per l'OMS". A més a més, des del Govern es recorda que en cas que hi hagi algun ciutadà andorrà que es trobi a la Xina, cal que es posi en contacte amb el telèfon d’emergències consulars que té habilitat el ministeri d’Afers Exteriors. Cal recordar que el darrer cop que l’OMS havia decretat una emergència similar, va ser el 2016 amb el virus del zika.