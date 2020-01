Salut determina les actuacions en cas de sospita de Coronavirus

El text dels protocols s'ha distribuït a tots els professionals sanitaris del país

Actualitzada 31/01/2020 a les 19:30

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha determinat els protocols específics que cal seguir en cas que hi hagués una infecció per Coronavirus a Andorra. El text destaca que la principal actuació a realitzar en un cas sospitós és l'aïllament, tant si es detecta dins o fora del servei d'Urgències de l'hospital. Els professionals sanitaris del país rebran un exemplar del text on s'especifiquen les mesures d'actuació davant la sospita d'un cas d'aquesta malaltia. Govern també ha destacat que el grup de treball està en contacte constant amb les autoritats sanitàries internacionals per actualitzar i adaptar els protocols a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El ministeri d'Afers Exteriors demana a aquells ciutadans que hagin viatjat durant les últimes setmanes a la Xina es posin en contacte amb el telèfon d'emergències consulars.