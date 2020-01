La Llei de la justícia marca que tenir un plet pendent amb qualsevol de les parts és motiu d’abstenció dels membres del ministeri públic

La querella interposada per l’advocada Anna Solé en representació del seu client, l’exgestor de BPA Sergi Fernández, perquè s’investigui si es va amenaçar, coaccionar o torturar Rafael Pallardó pot acabar amb la sortida del fiscal general del cas Gao Ping, la causa primera de BPA. Tot i que la querella està interposada contra autoritat judicial no determinada, la mateixa advocada va assenyalar de manera indirecta el fiscal general. Ara el Tribunal de Corts haurà de decidir si l’accepta o no, un procediment que normalment és un pur tràmit però que en aquest cas es podria allargar més en el temps