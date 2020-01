Xavier Sopena és escollit nou degà del Col·legi d'advocats

Les eleccions han comptat amb la participació de 41 lletrats presents i 42 professionals han delegat la representació

El Col·legi d'Advocats ha celebrat aquesta tarda les eleccions per a rellevar la junta actual. Només hi concorria la llista que encapçalava Xavier Sopena que va ser proclamat nou degà amb el suport de la vuitantena de lletrats exercents que van participar (41 presents i 42 més que no van acudir però havien delegat la representació). Són menys de la meitat dels col·legiats actuals, que són 200. També van participar una vintena de lletrats no exercents. La nova junta estarà formada per Xavier Sopena (degà), Sònia Baixench (vicedegana), Isaac Pérez (secretari) Catalina Llufriu (tresorera) i Margarida Marticella, Maria Burgués, Concepció Criado, Silvia Estrada i Miquel Bellera (vocals).