“Passivitat inexcusable” en el 'cas Valora'

El TC resol que s’ha d’indemnitzar un client de la gestora pel retard en la instrucció judicial

El Constitucional pica la cresta a la Batllia per la instrucció del cas Valora arran de la demanda d’un client de la gestora. El recurrent es va constituir en actor civil l’any 2007 un cop la societat va fer fallida. A finals del 2014 esdevenia acusació particular. Va acudir a l’Alt Tribunal denunciant que a mitjans del 2017 havia presentat un escrit proposant la pràctica de noves diligències i que 27 mesos i mig després la Batllia no havia emès cap pronunciament. Al·legava que “el transcurs de més de dos anys per resoldre les peticions de pràctica de prova ha